Новосибирским дачникам заявили о штрафах до 500 000 рублей

За несанкционированную вырубку деревьев новосибирцам грозит штраф до полумиллиона рублей.

Многие дачники ошибочно полагают, что имеют право свободно избавляться от деревьев на своих участках, однако это не так. Самовольная вырубка деревьев на дачном участке может повлечь за собой штрафные санкции.

«Незаконная спилка дерева может обернуться административным штрафом: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей», – пояснил Сиб.фм юрист Алексей Никифоров.

Он уточнил, что использование специализированной техники при незаконной вырубке усугубляет ситуацию, влекущая конфискацию оборудования и увеличение штрафов: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

«В отдельных случаях, за незаконную вырубку может наступить и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до семи лет», – добавил спикер.

Важно знать, что не всякая вырубка требует согласования с государством. Если дерево представляет непосредственную опасность, например, угрожает падением на здания или коммуникации, либо находится в аварийном состоянии, его можно удалить без предварительного разрешения, однако необходимо иметь на руках заключение экспертизы, подтверждающее данный факт, пояснил юрист. Аналогичное правило действует и в отношении деревьев, пораженных болезнями или вредителями. Их вырубка допустима как мера предотвращения распространения заболеваний, при наличии соответствующего подтверждающего документа. Также, владелец земельного участка имеет право свободно распоряжаться деревьями, которые были им самостоятельно высажены.

