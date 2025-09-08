Под Новосибирском ветеринара насмерть зажало станком

В племзаводе «Ирмень», расположенном в Новосибирской области, произошел трагический инцидент, в результате которого погиб ветеринарный санитар.

3 сентября тело сотрудника было обнаружено на территории предприятия, без признаков жизни, внутри станка для очистки копыт. Прибывшие медики констатировали смерть.

В связи с произошедшим, Государственная инспекция труда в Новосибирской области инициировала проверку в отношении ЗАО племзавод «Ирмень» на предмет соблюдения требований трудового законодательства, включая нормы охраны труда. В настоящее время формируется комиссия, которой предстоит выяснить обстоятельства и причины трагедии. Специалисты проводят необходимые опросы, осматривают место происшествия и изучают документацию, имеющую отношение к работе погибшего.

По завершении расследования все собранные материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшего процессуального решения.

