Повышение пенсий с сентября ждёт некоторых пенсионеров в НСО

Пенсионеры, достигшие в августе 80-летнего возраста, получившие I группу инвалидности или завершившие трудовую деятельность, имеют право на перерасчет пенсии с сентября.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно разъяснениям, перерасчёт производится с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения соответствующего права. Таким образом, для граждан, отметивших 80-летие в августе, с сентября фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое и составит 17 815 рублей 40 копеек вместо базового размера в 8 907 рублей 70 копеек.

Аналогичное увеличение в двойном размере предусмотрено и для пенсионеров, которым в августе была установлена I группа инвалидности. При наличии иждивенцев к повышенной фиксированной выплате полагается доплата в размере 2 969 рублей 23 копеек на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трёх. Данный статус требует обязательного документального подтверждения.

Для граждан, уволившихся в августе, с сентября будет возобновлён полный размер страховой пенсии с учётом всех пропущенных индексаций. Право на перерасчёт возникает с сентября, однако получение выплат может произойти с небольшой задержкой, связанной с обработкой информации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сентябрь принесет прибавку к пенсиям отдельным категориям россиян.