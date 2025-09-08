Прокуратура Чистоозерного района помогла взыскать с мошенника 60 тыс. рублей

По иску прокурора Чистоозерного района с мошенника взыскали 60 тысяч рублей в пользу местной жительницы.

Деньги были перечислены женщиной на счет преступника под влиянием обмана.

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ и находится в производстве следственного отдела МВД России по Чистоозерному району.

В ходе расследования было установлено, что потерпевшая через банкомат ПАО «Сбербанк» перевела 60 тысяч рублей на банковский счет, который ей указали мошенники.

Дзержинский районный суд города Ярославля удовлетворил исковые требования прокурора. Сумма неосновательного обогащения в полном объеме взыскана с дроппера — лица, на счет которого были зачислены средства потерпевшей.

