В Искитимском района прокуратура проверяет инцидент на реке Бердь

В Искитимском районе Новосибирской области проводится проверка по факту инцидента на реке Бердь.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По предварительной информации, произошло затопление катера типа «Ярославец», в результате чего в воду попали нефтепродукты.

Новосибирская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося. Ведомство также проверяет соблюдение требований законодательства в области безопасности судоходства и координирует работы по ликвидации последствий происшествия.

