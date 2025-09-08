82.76% -1.2
сегодня 18:56
проиcшествия

В Искитимском района прокуратура проверяет инцидент на реке Бердь

Фото: прокуратура НСО

В Искитимском районе Новосибирской области проводится проверка по факту инцидента на реке Бердь.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По предварительной информации, произошло затопление катера типа «Ярославец», в результате чего в воду попали нефтепродукты.

Новосибирская транспортная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося. Ведомство также проверяет соблюдение требований законодательства в области безопасности судоходства и координирует работы по ликвидации последствий происшествия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что прокуратура проверяет сход с рельсов спецтехники, который случился на станции Инская в Новосибирске.

0
Денис Дычаковский
Журналист

