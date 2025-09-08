Совместное заявление штаба кандидатов Миловзорова Егора Владимировича и Савельева Александра Геннадьевича

В ночь с 5 на 6 сентября на территории микрорайона Затон была совершена массовая порча агитационных материалов кандидатов Егора Миловзорова и Александра Савельева. Неизвестные лица умышленно испортили 9 баннеров.

Штаб расценивает эти действия как акт вандализма и попытку ведения нечестной политической борьбы. Мы считаем недопустимым, когда политические оппоненты вместо диалога с избирателями и конкуренции идей выбирают методы из криминальных 90-х.

По факту порчи имущества подано заявление в правоохранительные органы. Мы уверены, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности по всей строгости закона.