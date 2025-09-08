82.76% -1.2
сегодня 12:31
общество

Стала известна дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирцам сообщили об отопительном сезоне-2025.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили о том, что отопительный сезон в Новосибирске начнется после 14 сентября, когда, по данным метеорологов, установится пятидневный период со среднесуточной температурой ниже восьми градусов.

Для ряда объектов, включая Родильный дом №7 в Первомайском районе, тепло уже подключено.

Также отмечается, что управляющие компании могут подавать заявки на подключение домов раньше официального старта сезона, при условии согласия всех жильцов. Обычно заявки рассматриваются в течение двух дней, и, при наличии технической возможности, дома подключаются к отоплению.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске синоптики назвали точную дату бабьего лета.

0
Валерия Митрохина
Журналист

