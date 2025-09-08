В Новосибирске синоптики назвали точную дату бабьего лета

По прогнозам синоптиков, теплый период, характеризующийся возвращением летнего тепла и солнечных дней, начнется 8 сентября и продлится ориентировочно до 21 числа.

По словам специалистов Гидрометцентра, формирование антициклона над северной частью европейской территории России обусловит перемещение теплого и сухого воздуха в Новосибирскую область.

«Мы ожидаем, что температура воздуха в этот период будет держаться в пределах +18...+23 градусов Цельсия днем, а ночью не опустится ниже +10...+12 градусов. Осадков практически не будет, лишь небольшая облачность», — заявляют синоптики.

Важно отметить, что бабье лето в Новосибирске – явление непостоянное и не каждый год радует жителей своим присутствием. Однако в 2025 году, по мнению специалистов, все условия для его наступления благоприятны. Это значит, что горожане смогут в полной мере насладиться прогулками по паркам, пикниками на природе и другими видами активного отдыха на свежем воздухе.

Ранее климатолог Алексей Непомнящих заявлял, что в сентябре в Новосибирске ожидается аномальная погода.