В аэропорту Новосибирска изъяли холодное оружие у пассажирки из Ферганы

В аэропорту Толмачёво сотрудники таможенной службы задержали 53-летнюю пассажирку рейса Фергана–Новосибирск при попытке незаконно провезти холодное оружие.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, женщина выбрала «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования, однако при досмотре багажа в её дорожной сумке был обнаружен нож с лезвием длиной 19,5 сантиметра.

Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является клинковым холодным оружием. По словам пассажирки, нож был приобретен как сувенир. Оружие изъято, в отношении женщины возбуждено административное дело.

Таможенники напомнили, что перемещение холодного оружия через границу ЕАЭС требует специальных разрешений и обязательного декларирования. С начала 2025 года Новосибирская таможня изъяла 39 опасных предметов, включая 13 ножей, 13 кастетов и 13 электрошоковых устройств. Всего по таким фактам возбуждено 46 административных дел.

