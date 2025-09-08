82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 18:24
пробки
6/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 18:24
пробки
6/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 17:15
общество

В аэропорту Новосибирска изъяли холодное оружие у пассажирки из Ферганы

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления. Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/6559145/

В аэропорту Толмачёво сотрудники таможенной службы задержали 53-летнюю пассажирку рейса Фергана–Новосибирск при попытке незаконно провезти холодное оружие.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, женщина выбрала «зелёный коридор», заявив об отсутствии товаров для декларирования, однако при досмотре багажа в её дорожной сумке был обнаружен нож с лезвием длиной 19,5 сантиметра.

Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является клинковым холодным оружием. По словам пассажирки, нож был приобретен как сувенир. Оружие изъято, в отношении женщины возбуждено административное дело.

Таможенники напомнили, что перемещение холодного оружия через границу ЕАЭС требует специальных разрешений и обязательного декларирования. С начала 2025 года Новосибирская таможня изъяла 39 опасных предметов, включая 13 ножей, 13 кастетов и 13 электрошоковых устройств. Всего по таким фактам возбуждено 46 административных дел.

Ранее сообщалось, что контрабанда под градусом: новосибирская таможня изъяла 20 тысяч бутылок "серого" алкоголя.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.