В Кемерове произошло смертельное нападение на первокурсника

В ночь на 8 сентября в Кемерове на бульваре Строителей произошло резонансное нападение на первокурсника.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, неизвестные нанесли молодому человеку ножевое ранение в область легкого.

Сообщается, что инцидент произошел возле остановки «КемТИПП». Пострадавший внезапно упал, после чего был обнаружен в кровопотерях. В экстренных службах региона подтвердили факт нападения, но воздерживаются от официальных комментариев до завершения проверки, сообщает VSE42.Ru.

По предварительным данным, молодой человек скончался от полученных травм, однако эта информация требует официального подтверждения следственных органов.

