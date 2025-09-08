В Новосибирске при поверке мигрантов выявили нарушения

В Новосибирской области в период с 29 августа по 4 сентября прошли масштабные проверки мигрантов, проведённые совместно полицией и Росгвардией.

В ходе рейдов на 750 объектах, таких как рынки, хостелы, кафе, стройплощадки и предприятия, было выявлено 280 нарушений миграционного законодательства. Составлено 259 протоколов в отношении 39 иностранных граждан, решается вопрос о выдворении. Запрещён въезд 92 мигрантам.

Кроме того, изъято 28 единиц оружия и 754 патрона, возбуждено два уголовных дела. 243 иностранных гражданина прошли дактилоскопию, 72 сдали образцы генетического материала. За неделю в регион въехали 9 510 человек, выехали 10 205. Приняты решения о выдворении 19 мигрантов, из которых 14 уже депортированы. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании при губернаторе.

Напомним, что в Новосибирске раскрыта сеть нелегальных казино.