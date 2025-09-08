В Новосибирске продают редкий Ford Torino 1972 года за 4,9 миллиона рублей

В Новосибирске на продажу выставлен редкий американский маслкар Ford Torino 1972 года выпуска за 4,9 миллиона рублей.

Как следует из объявления на специализированной площадке, автомобиль прошел комплексную реставрацию в московской мастерской.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 5,8 литра (320 лошадиных сил) и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 40 тысяч километров. В ходе реставрации были заменены резиновые уплотнители, сайлентблоки ходовой части, амортизаторы и все прокладки двигателя и коробки передач.

Продавец отмечает, что салон находится в идеальном состоянии, при этом имеются незначительные недочеты по кузову. Документы на автомобиль (СТС и ПТС) присутствуют, однако VIN-номер отсутствует. Рассматриваются варианты обмена.

Ford Torino — культовая серия американских маслкаров, выпускавшаяся с 1968 по 1976 год и известная по фильмам и телесериалам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают серебряный канадский доллар 1979 года за 4 млн рублей.