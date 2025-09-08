82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 07:13
пробки
2/10
погода
+4.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 07:13
пробки
2/10
погода
+4.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 06:00
общество

В Новосибирске продают серебряный канадский доллар 1979 года за 4 млн рублей

Фото: скриншот с "Авито"

Стало известно о том, что в Новосибирске на сервисе "Авито" продается уникальная канадская монета 1979 года выпуска.

Это доллар Канады образца 1979 года, серебряный, на нем изображен парусник. Объявление о его продаже было размещено еще 28 августа, на данный момент его просмотрели 188 пользователей. Просят за такую нумизматическую ценность 4,15 млн рублей — что достаточно большая сумма даже для многих нумизматов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продается монета 188 года времен Марка Аврелия за 15 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.