В Новосибирске продают серебряный канадский доллар 1979 года за 4 млн рублей

Стало известно о том, что в Новосибирске на сервисе "Авито" продается уникальная канадская монета 1979 года выпуска.

Это доллар Канады образца 1979 года, серебряный, на нем изображен парусник. Объявление о его продаже было размещено еще 28 августа, на данный момент его просмотрели 188 пользователей. Просят за такую нумизматическую ценность 4,15 млн рублей — что достаточно большая сумма даже для многих нумизматов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продается монета 188 года времен Марка Аврелия за 15 млн рублей.