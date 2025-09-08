В Новосибирске прошел X Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода». Фото

С 6 по 7 сентября в Новосибирске состоялся юбилейный фестиваль «Немецкая слобода».

Мероприятие собрало делегации российских немцев из разных регионов России и стран СНГ, а также творческие коллективы и лидеров общественных организаций. В этом году фестиваль был посвящён Году защитника Отечества, акцентируя внимание на памяти, долге и уважении к истории.

В первый день фестиваля, который прошёл в Новосибирском областном Российско-Немецком Доме, обсуждались проекты по сохранению культуры и языка российских немцев, а также инициативы в сфере межнационального сотрудничества. В рамках молодежной программы прошли языковой практикум и круглый стол. Также состоялся концерт творческих коллективов в Новосибирском зоопарке.

Важным моментом стало подписание двух трёхсторонних соглашений о сотрудничестве с Немецким национальным районом Алтайского края и Азовским немецким национальным муниципальным районом Омской области. Подписи поставили главы этих регионов, а также представители Федеральной национально-культурной автономии российских немцев и Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома.

На следующий день, 7 сентября, фестиваль продолжился на площадке парка «Берёзовая роща», где прошёл трёхчасовой концерт, ремесленные выставки, мастер-классы и народные игры. Гостям предложили аутентичную немецкую кухню. Праздник посетили тысячи зрителей.

Константин Матис, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, отметил, что фестиваль стал важным пространством для обмена идеями и укрепления гражданской солидарности. Александр Киль, директор Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома, подчеркнул, что «Немецкая слобода» была живым диалогом о культуре, объединяющим регионы и поколения.