В Новосибирске состоится общероссийский форум «Образ будущего»: местное самоуправление – угрозы и перспективы

Приглашаем Вас принять участие в общероссийском форуме, посвященном местному самоуправлению в нашей стране, который состоится в Новосибирске 4-5 октября 2025 года БЦ «Ритм», ул. Кутателадзе, 4г

В современной России, где муниципалитеты стали неотъемлемым элементом единой системы публичной власти, а проходящая в стране тотальная ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления вывела на первый план множество актуальных и крайне спорных вопросов, необходима открытая, широкая и профессиональная дискуссия, посвященная власти на местах. В истории, в современности и в будущем.

Участие в Форуме примут: Андрей Шалимов (Москва), Алексей Аксютенко (Красноярск), Виктор Толоконский (Новосибирск), Александр Непомнящий (Новосибирск) и другие эксперты.

Реклама. ООО «Образ будущего» ИНН 5405088436 Erid: 2W5zFJRcFig