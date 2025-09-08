82.76% -1.2
08 сентября, 13:09
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 12:35
общество
В Новосибирске состоится общероссийский форум «Образ будущего»: местное самоуправление – угрозы и перспективы

Фото: «Образ будущего»

Приглашаем Вас принять участие в общероссийском форуме, посвященном местному самоуправлению в нашей стране, который состоится в Новосибирске 4-5 октября 2025 года БЦ «Ритм», ул. Кутателадзе, 4г

В современной России, где муниципалитеты стали неотъемлемым элементом единой системы публичной власти, а проходящая в стране тотальная ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления вывела на первый план множество актуальных и крайне спорных вопросов, необходима открытая, широкая и профессиональная дискуссия, посвященная власти на местах. В истории, в современности и в будущем.

Участие в Форуме примут: Андрей Шалимов (Москва), Алексей Аксютенко (Красноярск), Виктор Толоконский (Новосибирск), Александр Непомнящий (Новосибирск) и другие эксперты.

Галина Дидан
Журналист

