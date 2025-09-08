В Новосибирске военные пенсионеры получат повышенные выплаты с 1 октября

С 1 октября в Новосибирске начнется выплата проиндексированных пенсий для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур.
Известно, индексация связана с увеличением должностных окладов военнослужащих, которое состоится в этом месяце.
Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрено очередное повышение пенсий для данной категории граждан, которое будет рассмотрено в Госдуме РФ осенью.
