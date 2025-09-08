82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:16
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:16
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 07:20
общество

В Новосибирске военные пенсионеры получат повышенные выплаты с 1 октября

Фото: Сиб.фм

С 1 октября в Новосибирске начнется выплата проиндексированных пенсий для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых структур.

Известно, индексация связана с увеличением должностных окладов военнослужащих, которое состоится в этом месяце.

Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2026 год предусмотрено очередное повышение пенсий для данной категории граждан, которое будет рассмотрено в Госдуме РФ осенью.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске обнародованы новые запреты ГИБДД с 8 сентября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.