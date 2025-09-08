82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 11:14
пробки
4/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 11:14
пробки
4/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 10:15
общество

В Новосибирске вспоминают День начала блокады Ленинграда

Фото: Госархив Новосибирской области

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда — одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч людей, включая мирных жителей, солдат и защитников города. В этот день вся Россия вспоминает героизм и стойкость тех, кто пережил этот ужас, а также почитает память погибших.

В память о защитниках Ленинграда в этот день проходят мероприятия по всей стране: возложения цветов к памятникам, минуты молчания и церковные службы. Этот день напоминает о невероятной силе духа людей, которые выстояли, несмотря на голод, холод и постоянные бомбежки.

Ленинградская блокада оставила неизгладимый след в истории страны, символизируя героизм и самоотверженность. В этот день важно не только вспомнить события тех лет, но и передать память о них будущим поколениям, чтобы не забывалась цена мира и свободы.

Ранее Сиб.фм публиковал страшные кадры во времена ВОВ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.