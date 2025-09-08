В Новосибирске вспоминают День начала блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда — одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч людей, включая мирных жителей, солдат и защитников города. В этот день вся Россия вспоминает героизм и стойкость тех, кто пережил этот ужас, а также почитает память погибших.

В память о защитниках Ленинграда в этот день проходят мероприятия по всей стране: возложения цветов к памятникам, минуты молчания и церковные службы. Этот день напоминает о невероятной силе духа людей, которые выстояли, несмотря на голод, холод и постоянные бомбежки.

Ленинградская блокада оставила неизгладимый след в истории страны, символизируя героизм и самоотверженность. В этот день важно не только вспомнить события тех лет, но и передать память о них будущим поколениям, чтобы не забывалась цена мира и свободы.

