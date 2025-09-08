В Новосибирской области повысят пенсии отдельным категориям получателей

В сентябре 2025 года жителей Новосибирской области ждет целевое повышение пенсий для отдельных категорий получателей.

Как сообщает ТАСС, увеличение выплат затронет три группы пенсионеров.

Людям, достигшим 80-летнего возраста в августе, с сентября будет назначена удвоенная фиксированная часть страховой пенсии — более 17,8 тысячи рублей. Аналогичное повышение предусмотрено для инвалидов I группы.

Работающие пенсионеры смогут получить индексацию только после прекращения трудовой деятельности, с учетом всех пропущенных повышений. Для остальных категорий пенсионеров увеличение выплат планируется в соответствии с общим графиком индексации.

Ранее сообщалось, что новосибирцы стали чаще досрочно погашать кредиты.