сегодня
08 сентября, 11:14
пробки
4/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня
08 сентября, 11:14
пробки
4/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 10:00
общество

В Новосибирской области разработали 10 маршрутов для научного туризма

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области активно развивается научный туризм: в регионе уже действует 10 специализированных маршрутов, что выводит его в число пилотных субъектов России по этому направлению.

Об этом сообщили участники круглого стола на форуме «Технопром-2025».

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, в целом по стране создано 80 научно-туристических маршрутов в 26 городах. Особое внимание уделяется интеграции этого направления с программой «Пушкинская карта».

Замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова подчеркнула, что регион стал одним из первопроходцев в развитии научно-популярного туризма. Местные маршруты включают посещение исследовательских центров, лабораторий и технологических предприятий, что позволяет туристам познакомиться с научным потенциалом Сибири.

Ранее сообщалось, что в рамках «Технопрома» обсудили развитие молодежной политики и патриотического туризма.

0
Кристина Уколова
Журналист

