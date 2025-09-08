82.76% -1.2
сегодня 16:56
общество

В Новосибирской области ввели более 1,5 млн квадратных метров жилья с начала года

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области с начала 2025 года введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства, глава ведомства Дмитрий Богомолов отметил, что область на протяжении последних лет демонстрирует высокие результаты в жилищном строительстве.

По словам министра, за последние пять лет в регионе построили и ввели в эксплуатацию свыше 11,8 миллиона квадратных метров жилья. Он добавил, что такие показатели позволяют Новосибирской области ежегодно входить в двадцатку рейтинга субъектов РФ по вводу жилья.

Также сообщается, что до конца года планируется построить дополнительно не менее 2,154 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее сообщалось, что новосибирские аграрии собрали более миллиона тонн зерна.

0
Кристина Уколова
Журналист

