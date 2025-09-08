В Новосибирской области ввели более 1,5 млн квадратных метров жилья с начала года

В Новосибирской области с начала 2025 года введено в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров жилья.

Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства строительства, глава ведомства Дмитрий Богомолов отметил, что область на протяжении последних лет демонстрирует высокие результаты в жилищном строительстве.

По словам министра, за последние пять лет в регионе построили и ввели в эксплуатацию свыше 11,8 миллиона квадратных метров жилья. Он добавил, что такие показатели позволяют Новосибирской области ежегодно входить в двадцатку рейтинга субъектов РФ по вводу жилья.

Также сообщается, что до конца года планируется построить дополнительно не менее 2,154 миллиона квадратных метров жилья.

