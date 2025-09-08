Новосибирские аграрии собрали более миллиона тонн зерна

Новосибирские аграрии достигли значительного рубежа, собрав более миллиона тонн зерна в текущем сезоне.

Как сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов на оперативном совещании, прогнозируемый общий урожай зерновых и зернобобовых культур может составить 2,7–2,8 млн тонн.

Средняя урожайность в наиболее успешных районах достигает 30 центнеров с гектара. На данный момент в среднем по области убрано и обмолочено 30% посевов, при этом в некоторых районах показатель достигает 55%, а в других уборочная кампания только начинается (5–6%).

Министр отметил, что аграрии приступили к обмолоту технических культур, однако в отдельных районах дожди уже спровоцировали прорастание зерна, что может создать дополнительные сложности в ходе уборочных работ.

