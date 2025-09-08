82.76% -1.2
сегодня 20:38
общество

В новосибирском ГАИ подвели итоги мероприятия «Тихий центр»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 5 по 7 сентября в Новосибирске проходило профилактическое мероприятие «Тихий центр», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения.

За три дня рейда сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ряд серьезных правонарушений. В частности, было выявлено четыре случая управления транспортом в состоянии опьянения и четыре отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, пресечен один инцидент повторного управления автомобилем в нетрезвом виде, что уже квалифицируется как уголовное преступление.

В ГАИ напоминают, что вождение в состоянии опьянения влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет. Если же нарушение совершено повторно, оно переходит в разряд уголовных: максимальное наказание предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с одновременным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ГАИ Новосибирской области переходит на усиленный режим работы к 1 сентября.

Денис Дычаковский
Журналист

