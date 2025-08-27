ГАИ Новосибирской области переходит на усиленный режим работы к 1 сентября

С началом нового учебного года Госавтоинспекция Новосибирской области переходит на усиленный режим работы.

Основной целью является обеспечение безопасности детей в период их адаптации к интенсивному дорожному движению.

В первые недели сентября инспекторы будут нести службу вблизи школ и детских садов, особенно тех, чьи выходы расположены непосредственно у проезжей части. В зоне повышенного внимания окажутся несколько ключевых направлений. Прежде всего, это контроль за соблюдением правил перевозки юных пассажиров. Также автоинспекторы будут строго следить за правилами парковки и остановки вблизи образовательных учреждений, чтобы транспортные средства не создавали помех для движения детей и их родителей. Еще один важный аспект — контроль за соблюдением правил перехода проезжей части как водителями, так и пешеходами.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения — водителей, родителей и детей — проявить повышенную бдительность, взаимное уважение и неукоснительно соблюдать ПДД. Совместными усилиями мы можем сделать начало учебного года не только успешным, но и безопасным.

