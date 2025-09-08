За лето новосибирский аэропорт Толмачево обслужил почти 2,9 млн пассажиров

За три месяца работы новосибирский аэропорт Толмачево обслужил почти 2,9 миллиона пассажиров.

Большинство из них — 2 336 481 человек — путешествовали по внутренним авиалиниям, а 567 228 человек выбрали международные рейсы. Об этом пишет НГС.

За этот период с взлетно-посадочных полос аэропорта вылетел 11 551 самолет.

Внутри страны самыми востребованными направлениями стали Москва, Сочи, Иркутск и Владивосток. Среди зарубежных маршрутов наибольшей популярностью пользовались рейсы в Анталью, Ташкент, Бишкек, Пекин и на Пхукет.

Ранее Сиб.фм писал о том, что более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Толмачево из-за ограничений в Москве.