За неделю Новосибирскую область покинули 10 205 иностранцев

В Новосибирской области правоохранительные органы и Росгвардия провели масштабные рейды на объектах, где проживают и работают иностранные граждане.

В ходе мероприятий было зафиксировано 280 нарушений миграционного законодательства.

По данным на начало месяца, в регион въехали более 9,5 тысяч иностранцев, а выехали — свыше 10,2 тысяч.

Проверки затронули 10 объектов, что привело к выдворению из страны 19 человек за допущенные нарушения. Мониторинг также охватил 760 точек пребывания мигрантов, включая 334 жилых адреса, 181 строительную площадку и 235 предприятий.

По итогам рейдов 92 иностранцам запретили въезд в Россию. У 243 человек были взяты отпечатки пальцев и генетические образцы для дальнейшего учета.

