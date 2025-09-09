82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:20
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 12:00
политика

Стало известно, как участники выборов в Новосибирске использовали последние выходные перед голосованием

Фото Сиб.фм

Кандидаты в депутаты из Новосибирска провели финальные выходные перед голосованием с пользой, проведя ряд мероприятий для своей потенциальной аудитории.

«Единая Россия», например, акцентировала внимание на здоровье и спорте, а КПРФ провела в Центральном парке «День Правды», приурочив его к юбилею окончания Второй мировой войны.

Одновременно с этим «Справедливая Россия» организовала благотворительную акцию на Михайловской набережной, а ЛДПР незадолго до этого провела молодежный фестиваль «Студент будущего» с акцентом на трудоустройство и карьеру. Ну а «Новые люди» посвятили выходные экологическому фестивалю.

Более подробно об этом можно узнать в материале Сиб.фм, а также в рубрике «ВЫБОРЫ-2025».

Фёдор Туров
Журналист

