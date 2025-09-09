В новосибирском ГАИ назвали основной фактор, приводящий к ДТП в регионе

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, за первые восемь месяцев 2025 года основным фактором дорожно-транспортных происшествий остаются нарушения ПДД со стороны водителей.

Статистика аварийности, распределенная по типам нарушений, выглядит следующим образом: нарушение правил проезда перекрестков стало причиной 360 ДТП, в которых погибли 13 человек, а 448 получили травмы. Затем идет превышение скорости или несоответствие скорости условиям движения — такие нарушения привели к 301 аварии с 46 погибшими и 360 пострадавшими. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства по региону.

На третьем месте нарушения правил проезда пешеходных переходов спровоцировали 244 ДТП, в результате которых 10 человек погибли и 244 были травмированы, затем выезд на полосу встречного движения стал причиной 196 аварий, унесших жизни 66 человек и ранивших 334, и наконец, неправильный выбор дистанции привел к 169 ДТП, в которых погибли 5 человек и пострадали 212.

В ведомстве напомнили, что водитель, садясь за руль, берет на себя ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

