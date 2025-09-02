Серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в Новосибирске

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось на улице Петухова в Новосибирске.

По предварительной информации, столкнулись седан Kia Rio и кроссовер Toyota Harrier. Об этом соообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

На записи с места аварии видно, что для ликвидации последствий инцидента привлечены сотрудники МЧС. Ожидается, что пострадавшим оказывает помощь бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о другом ДТП в Новосибирске, в результате которого пострадали женщина и двухлетний ребенок.