вчера 22:25
проиcшествия

Серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в Новосибирске

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей случилось на улице Петухова в Новосибирске.

По предварительной информации, столкнулись седан Kia Rio и кроссовер Toyota Harrier. Об этом соообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

На записи с места аварии видно, что для ликвидации последствий инцидента привлечены сотрудники МЧС. Ожидается, что пострадавшим оказывает помощь бригада скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о другом ДТП в Новосибирске, в результате которого пострадали женщина и двухлетний ребенок.

Денис Дычаковский
Журналист

