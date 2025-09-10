59% молодых новосибирцев не хотят работать на заводах

Согласно исследованию hh.ru и Level Group, 59% молодых жителей Новосибирска негативно относятся к перспективе работы на промышленных предприятиях.

Основные опасения связаны с низкой заработной платой, монотонностью задач и использованием устаревшего оборудования. При этом исследование выявило и потенциальные стимулы для привлечения молодежи, включая возможности для творческой реализации, стабильность, внедрение инновационных технологий и социальные гарантии.

Идеальный образ завода-работодателя для поколения Z предполагает безупречную чистоту, современные архитектурные решения с хорошим освещением, качественное питание в кафетериях, благоустроенные зеленые зоны, внедрение искусственного интеллекта, комфортные комнаты отдыха, IT-офисный дизайн, спортивные объекты и пространства для проектной работы.

