сегодня
10 сентября, 21:58
пробки
2/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 20:20
общество

59% молодых новосибирцев не хотят работать на заводах

Фото: Сиб.фм

Согласно исследованию hh.ru и Level Group, 59% молодых жителей Новосибирска негативно относятся к перспективе работы на промышленных предприятиях.

Основные опасения связаны с низкой заработной платой, монотонностью задач и использованием устаревшего оборудования. При этом исследование выявило и потенциальные стимулы для привлечения молодежи, включая возможности для творческой реализации, стабильность, внедрение инновационных технологий и социальные гарантии.

Идеальный образ завода-работодателя для поколения Z предполагает безупречную чистоту, современные архитектурные решения с хорошим освещением, качественное питание в кафетериях, благоустроенные зеленые зоны, внедрение искусственного интеллекта, комфортные комнаты отдыха, IT-офисный дизайн, спортивные объекты и пространства для проектной работы.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Новосибирска построили новый стадион.

0
Кристина Уколова
Журналист

