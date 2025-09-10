В Советском районе Новосибирска построили новый стадион

В Советском районе завершилось строительство нового современного стадиона, расположенного на территории образовательного центра «Горностай».

Спортивный объект, работы над которым стартовали весной текущего года, был полностью сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Инфраструктура стадиона включает в себя площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, беговые дорожки с современным покрытием, а также сектор для прыжков. Для зрителей оборудованы трибуны. Кроме того, на базе нового стадиона созданы все условия для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО.

Это событие стало значимым дополнением к спортивной инфраструктуре района и открыло новые возможности для физического развития как учащихся центра «Горностай», так и всех жителей района.

