сегодня
10 сентября, 20:17
пробки
3/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня
10 сентября, 20:17
пробки
3/10
погода
+15.6°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 18:41
общество

: В Новосибирской области открылся молодежный форум «ПроРегион» с участием 300 человек из 43 регионов

Фото: Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии окружного форума Сибирского федерального округа «ПроРегион», который прошел с 9 по 12 сентября в Образовательном парке имени О. Кошевого.

В мероприятии участвовали 300 молодых людей из 43 регионов России.

В своем выступлении Травников отметил уникальность форума, который отличается акцентом на образовательную и развивающую составляющую, а также возможностью получения грантовой поддержки. В этом году тема форума — «Технологии построения сообществ для развития человеческого капитала Сибири».

Особое внимание уделено конкурсу грантов Росмолодежи, который в третий раз проводится на площадке «ПроРегиона». В 2025 году общий фонд грантовой поддержки составляет 4 миллиона рублей. Программа форума включает тренинги, лекции и командную работу по развитию молодежных сообществ.

Ранее сообщалось, что губернатор Травников обсудил с «Опорой России» развитие МСП в НСО.

0
Кристина Уколова
Журналист

