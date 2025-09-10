: В Новосибирской области открылся молодежный форум «ПроРегион» с участием 300 человек из 43 регионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в открытии окружного форума Сибирского федерального округа «ПроРегион», который прошел с 9 по 12 сентября в Образовательном парке имени О. Кошевого.

В мероприятии участвовали 300 молодых людей из 43 регионов России.

В своем выступлении Травников отметил уникальность форума, который отличается акцентом на образовательную и развивающую составляющую, а также возможностью получения грантовой поддержки. В этом году тема форума — «Технологии построения сообществ для развития человеческого капитала Сибири».

Особое внимание уделено конкурсу грантов Росмолодежи, который в третий раз проводится на площадке «ПроРегиона». В 2025 году общий фонд грантовой поддержки составляет 4 миллиона рублей. Программа форума включает тренинги, лекции и командную работу по развитию молодежных сообществ.

Ранее сообщалось, что губернатор Травников обсудил с «Опорой России» развитие МСП в НСО.