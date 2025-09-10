11 сентября 2001 года: трагедия, изменившая мир

Ровно 24 года назад, 11 сентября 2001 года, произошла одна из самых страшных террористических атак в истории человечества.

Четыре пассажирских самолета, захваченных террористами, были превращены в оружие. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий поразил здание Пентагона, а четвертый упал в поле в Пенсильвании после героического сопротивления пассажиров.

Жертвами трагедии стали 2977 человек из 77 стран мира. Среди погибших были не только те, кто находился в зданиях и самолетах, но и 441 спасатель, отдавший жизнь во время эвакуации людей. Самой молодой жертвой стала двухлетняя Кристин Ли Хэнсон, самой старшей — 82-летний Роберт Нортон.

Официальная версия называет организатором теракта террористическую группировку "Аль-Каида" (запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном. Однако за прошедшие годы появилось множество вопросов и альтернативных версий произошедшего. Засекреченные материалы расследования намекают на возможные связи между семьями бен Ладена и Буша, а также на причастность саудовских спецслужб.

Особые вопросы вызывает таинственное обрушение башни WTC-7, в которую не врезался самолет, но которая разрушилась за семь секунд. Владелец комплекса Ларри Сильверстайн незадолго до теракта застраховал башни на 8 миллиардов долларов и получил полную выплату после их разрушения.

По некоторым данным, в подвалах башен-близнецов хранились золотые слитки на 144 миллиарда долларов и ценные правительственные облигации, которые бесследно исчезли после теракта. Любопытно, что накануне атак замминистра обороны США Пол Вулфовиц заявил о исчезновении трех триллионов долларов из бюджета Пентагона, но это заявление осталось практически незамеченным на фоне последовавшей трагедии.

Теракт 11 сентября имел масштабные последствия для всего мира. США начали "войну с терроризмом", вторгшись в Афганистан для ликвидации "Аль-Каиды". Система авиабезопасности была коренным образом пересмотрена: повсеместно внедрены бронированные двери кабин пилотов и усиленные процедуры досмотра.

На месте разрушенных башен-близнецов был построен мемориальный комплекс и новое здание Всемирного торгового центра высотой 541 метр. Но несмотря на прошедшие годы, многие вопросы остаются без ответов. Почему были проигнорированы многочисленные предупреждения разведки о готовящейся атаке? Куда пропали золотые запасы и документы из подвалов ВТЦ? Была ли трагедия использована для прикрытия финансовых махинаций и начала новых войн?

Трагедия 11 сентября остается незаживающей раной в истории Соединенных Штатов и всего мира. Многочисленные нестыковки в официальной версии событий продолжают будоражить общественное сознание и вызывать споры среди экспертов и простых людей по всему миру.