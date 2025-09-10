Анатолий Локоть возглавил совет директоров «Сибпроектнииавиапром»

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил совет директоров АО «Сибпроектнииавиапром».

Как сообщает издание «Континент Сибирь», экс-чиновник более года работает в компаниях, связанных с бывшим депутатом Госдумы Александром Абалаковым.

Назначение состоялось около года назад, однако Локоть тогда избегал комментариев, не исключая возможности перехода на федеральную государственную должность. АО «Сибпроектнииавиапром», основанное в 1994 году, специализируется на проектировании промышленных процессов в электротехнике и машиностроении. Генеральным директором компании является Игорь Бочкарев, сменивший на этом посту основателя предприятия Александра Абалакова.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал членом президиума ЦК КПРФ.