сегодня
10 сентября, 21:58
сегодня 21:13
общество

Анатолий Локоть возглавил совет директоров «Сибпроектнииавиапром»

Фото: Сиб.фм

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил совет директоров АО «Сибпроектнииавиапром».

Как сообщает издание «Континент Сибирь», экс-чиновник более года работает в компаниях, связанных с бывшим депутатом Госдумы Александром Абалаковым.

Назначение состоялось около года назад, однако Локоть тогда избегал комментариев, не исключая возможности перехода на федеральную государственную должность. АО «Сибпроектнииавиапром», основанное в 1994 году, специализируется на проектировании промышленных процессов в электротехнике и машиностроении. Генеральным директором компании является Игорь Бочкарев, сменивший на этом посту основателя предприятия Александра Абалакова.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал членом президиума ЦК КПРФ.

Кристина Уколова
Журналист

