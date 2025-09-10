Бывший сотрудник правоохранительных органов в Новосибирской области осуждён за взятку

Барабинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, обвиняемому во взяточничестве.

Согласно материалам дела, он получил 50 тысяч рублей от представителя компании за незаконное бездействие — отказался останавливать работы и привлекать организацию к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал вину, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно его оштрафовали на 150 тысяч рублей и запретили работать в органах власти в течение трёх лет.

