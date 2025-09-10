82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 01:15
пробки
0/10
погода
+9.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня
11 сентября, 01:15
пробки
0/10
погода
+9.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
вчера 22:49
общество

Бывший сотрудник правоохранительных органов в Новосибирской области осуждён за взятку

Фото: Сиб.фм

Барабинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, обвиняемому во взяточничестве.

Согласно материалам дела, он получил 50 тысяч рублей от представителя компании за незаконное бездействие — отказался останавливать работы и привлекать организацию к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал вину, суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно его оштрафовали на 150 тысяч рублей и запретили работать в органах власти в течение трёх лет.

Ранее сообщалось, что костный мозг жительницы Новосибирска спас жизнь 8-летней девочки с лейкемией.

Кристина Уколова
Журналист

