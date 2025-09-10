Костный мозг жительницы Новосибирска спас жизнь 8-летней девочки с лейкемией

Жительница Новосибирска Виктория стала донором костного мозга для смертельно больной 8-летней девочки. Операция по трансплантации прошла успешно, и донор и реципиент сейчас здоровы. О том, как поход на ночь музеев подарил жизнь одному человеку и счастье другому, Виктория рассказала в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

В 2023-ом году Виктория посетила ночь музеев в Новосибирском Музее мировой погребальной культуры. Гид рассказал посетителям о возможности здесь и сейчас вступить в регистр доноров костного мозга.

«Думала я недолго, заполнила анкету, у меня взяли мазок из полости рта, все заняло 10 минут. К декабрю 2024 года я уже про этот регистр почти забыла, но мне пришло сообщение из Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Оказалось, что я с высокой долей вероятности могу помочь спасти человеческую жизнь. Я начала сдавать анализы в начале 2025 года, на все ушло месяца три вместе с ожиданием результатов», — вспоминает Виктория.

В мае женщина получила звонок с прекрасной новостью: анализы показали почти 100%-ую совместимость с реципиентом. Вместе с этим Викторию уведомили о том, что в связи с состоянием ее здоровья, вариант трансплантации костного мозга (таким страшным термином называют переливание стволовых клеток) возможен только через операцию, малоинвазивный вариант недоступен. Потенциальный донор признается: тогда ей стало по-настоящему страшно.

Принять решение Виктории помогла поездка в деревню к родителям.

«Я тогда родителям еще ничего не говорила. Мы едем с отцом, он рассказывает, что какие-то наши родственники умерли от лейкемии. По дороге мы заехали к другу, который, как оказалось, тоже заражен этой страшной болезнью. Тогда во мне что-то щёлкнуло, и все сомнения отпали. Я позвонила и сообщила, что согласна на операцию», — говорит Виктория.

Донор отправилась в Санкт-Петербург, перед операцией день погуляв по городу.

«Меня поселили в палату «люкс», окружили вниманием и заботой. Когда я отошла от наркоза, мне пришла СМС от координатора, в ней мне сообщили, что реципиент — девочка 8 лет. В этот момент у меня полились слёзы радости, ведь у меня тоже есть дочь», — вспоминает сибирячка.

Согласно установленным правилам, донор и реципиент не могут ничего знать друг о друге кроме пола и возраста. Нарушить это правило можно спустя два года после трансплантации. Виктория говорит, что мечтает познакомиться с девочкой, которая получила ее костный мозг. Ведь шанс почти 100%-ой совместимости — один к десяти тысячам.

Недавно новосибирский Музей мировой погребальной культуры заключил договор о сотрудничестве c ФМБА России и Федеральным регистром доноров костного мозга.