Два дня до начала голосования в Новосибирске: агитация по методу Короля бургеров

В последние дни перед выборами на агитплощадках становится тесно и соперники порой размещаются рядом так, что это выглядит несколько двусмысленно. Как, например, на этой фотографии, присланной нашим читателем.

Есть в Новосибирске сеть фастфуда, которая входит в топ-3 мировых «бургерно-картошечных» гигантов – и любит подшучивать в своей рекламе над двумя другими лидерами. Слоган в стиле «Курам на смех» и указателем в сторону расположенного на том же фудкорте «куриного» конкурента – это, пожалуй, еще самый мягкий пример.

Почему-то при виде этой остановки в самом центре Новосибирска именно такая реклама и вспоминается.

Обычно на такого рода плакатах партии рисуют самых медийно раскрученных своих сторонников. Даже если они сами не идут в депутаты по городу и области. Но одна партия решила отличиться, изобразив на их месте сжатые в кулаке руки. И кое-кто из читателей даже воспринял это как намек на то, что ждет на голосовании всех их конкурентов.

Как все пройдет, мы узнаем уже совсем скоро. Ведь послезавтра долгожданные «Выборы-2025» наконец-то стартуют.