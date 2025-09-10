82.76% -1.2
сегодня 11:54
проиcшествия

Новосибирец поджог автомобиль матери и получил судимость

Фото: freepik

Центральный районный суд Новосибирска признал 37-летнего местного жителя виновным в поджоге автомобиля матери.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, происшествие произошло летом 2024 года после ссоры между мужчиной и его матерью — новосибирец разбил окно «Лексуса» и поджег салон с помощью зажигалки. Пожар удалось потушить, но ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В результате суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что суд освободил водителя, насмерть сбившего журналиста в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

