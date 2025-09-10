Новосибирская студентка создала стартап по производству фермента для сыроварения

Студентка НГУ стала победителем конкурса «Студенческий стартап» с проектом по разработке фермента для сыроварения.

Как сообщили в пресс-службе вуза, этот фермент, химозин, традиционно получают из телячьих желудков или импортируют, что ограничивает возможности и увеличивает стоимость производства.

Сибирячка предложила альтернативу — использование генной инженерии для производства фермента с помощью дрожжей, что сделает процесс более доступным и гуманным.

На данный момент создан первый штамм, который способен вырабатывать химозин. Следующий шаг — тестирование на сыродельных заводах, для чего уже найдены потенциальные партнёры, включая НИИ сыроделия в Барнауле и предприятие в Кузбассе.

