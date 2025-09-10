Новосибирские педагоги победили во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Во вторник, 9 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия», прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Мероприятие собрало детей, родителей, экспертов и разработчиков проектов из разных регионов страны. Победители в пяти номинациях получили возможность реализовать свои идеи: в ближайшее время их продукты появятся в магазинах и детских учреждениях России.

Педагоги Школы креативных индустрий Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Ирина Сынах и Евгений Поперняк стали победителями в номинации «Мультимедийный проект» с анимационным сериалом «Буквогород». Проект представляет собой цикл красочных мультфильмов, где в роли главных героев выступают ожившие буквы, которые в стихотворной форме помогают детям изучать русский алфавит. Особенностью сериала является его адаптация на русский жестовый язык, что делает его доступным для детей с нарушениями слуха.

Конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре 2024 года, вызвал значительный интерес: было подано более 28 тысяч заявок из 89 регионов России. В состав экспертного совета вошли производители игрушек, педагоги, психологи и технические специалисты. Организаторами конкурса выступили Общество «Знание» и Движение Первых.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Минкульт НСО объявил о конкурсе на региональные гранты в сфере культуры.