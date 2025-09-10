82.76% -1.2
сегодня 21:01
культура

Минкульт НСО объявил о конкурсе на региональные гранты в сфере культуры

Фото: Сиб.фм

Объявлен конкурс на получение грантов из областного бюджета Новосибирской области.

Средства выделяются в форме субсидий для реализации творческих проектов в сфере культуры.

Прием заявок проводится по двум категориям с разными сроками. Проекты, направленные на поддержку самодеятельного творчества, принимаются до 30 сентября. Заявки по таким направлениям, как сохранение культурно-исторического наследия, поддержка детского, молодежного, театрального и музыкального творчества, необходимо подать до 7 октября.

Все проекты, отобранные по итогам конкурса, должны быть реализованы до конца 2025 года. Размер финансирования для одного проекта может достигать 500 тысяч рублей.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, включая бюджетные и автономные учреждения. Не имеют права участвовать в отборе государственные корпорации, компании, казенные учреждения, а также политические партии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что молодые экологи получат гранты на 11,6 млн рублей.

Денис Дычаковский
Журналист

