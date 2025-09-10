82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 14:21
общество

Новосибирцев судят за подкуп работника медицинской организации

Фото: Сиб.фм

В Болотном Новосибирской области перед судом предстанут сотрудники коммерческих организаций по обвинению в подкупе работника медицинской организации.

Следственное управление СК России по Новосибирской области завершило расследование уголовных дел в отношении двух представителей коммерческих организаций и бывшего сотрудника медицинского учреждения. Их обвиняют в подкупе работника контрактной службы, который обеспечивал победу в конкурсах на закупку медицинских изделий.

По данным пресс-службы ведомства, в период с ноября 2018 года по январь 2022 года двое коммерсантов передали сотруднику учреждения более одного миллиона рублей за содействие в победе их компаний в конкурсах.

Уголовные дела направлены в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения возможного приговора.

Напомним, что молодого новосибирца будут судить за осквернение Библии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.