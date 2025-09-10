Новосибирцев судят за подкуп работника медицинской организации

В Болотном Новосибирской области перед судом предстанут сотрудники коммерческих организаций по обвинению в подкупе работника медицинской организации.

Следственное управление СК России по Новосибирской области завершило расследование уголовных дел в отношении двух представителей коммерческих организаций и бывшего сотрудника медицинского учреждения. Их обвиняют в подкупе работника контрактной службы, который обеспечивал победу в конкурсах на закупку медицинских изделий.

По данным пресс-службы ведомства, в период с ноября 2018 года по январь 2022 года двое коммерсантов передали сотруднику учреждения более одного миллиона рублей за содействие в победе их компаний в конкурсах.

Уголовные дела направлены в суд, а на имущество обвиняемых наложен арест для обеспечения возможного приговора.

Напомним, что молодого новосибирца будут судить за осквернение Библии.