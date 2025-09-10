82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 10:34
пробки
5/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 10:34
пробки
5/10
погода
+15.7°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 08:38
общество

Новосибирцы жалуются на запах на улице Кропоткина

Фото: Сиб.фм

На улице Кропоткина зафиксировали странный запах.

Жители улицы Кропоткина в Новосибирске сообщают о неприятном запахе, который появляется после 22:00 и сохраняется до утра. По их словам, запах напоминает горение тряпок.

Как пишет Горсайт, местные считают, что источник вони — мебельные фабрики в районе горбатого моста, где, вероятно, неправильно утилизируют отходы. От запаха страдают и жители соседних улиц.

Ранее Сиб.фм писал о том, что смертельное ДТП произошло на дороге К-12 в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.