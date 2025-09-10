Новосибирцы жалуются на запах на улице Кропоткина

На улице Кропоткина зафиксировали странный запах.

Жители улицы Кропоткина в Новосибирске сообщают о неприятном запахе, который появляется после 22:00 и сохраняется до утра. По их словам, запах напоминает горение тряпок.

Как пишет Горсайт, местные считают, что источник вони — мебельные фабрики в районе горбатого моста, где, вероятно, неправильно утилизируют отходы. От запаха страдают и жители соседних улиц.

