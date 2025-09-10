«Партийный десант» «Единой России» провел мониторинг капремонта школы в Ордынском районе – объект включен народную программу партии

Представители «Единой России» вместе с родителями посетили среднюю школу в селе Филиппово Ордынского района. В 2024 году сельское учреждение образования вошло в федеральную программу капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.

Школа 1974 года постройки. Капитальный ремонт уже на финишной прямой: строительная готовность объекта почти 90%. Позади монтаж кровли, внутренние отделочные работы, замена инженерных коммуникаций и электропроводки. В ближайшее время приступят к сборке и установке мебели и оборудования.

«Заменили все – от труб до штукатурки на стенах. Мы приобрели оборудование на 11 млн рублей. Сюда входит и мебель ученическая, и оборудование для учебного процесса, и смарт-доски. Школа переходит на другой профессиональный уровень», — отметила директор «Филипповской средней общеобразовательной школы» Вера Лапшина.

85 учеников ждут возвращения в родные стены – новый учебный год начали в соседней Рогалевской школе.

«Организован подвоз, ехать недалеко – всего 5 километров, вторая смена, что не очень удобно. Но мы готовы подождать. Родители активно участвовали в обсуждении дизайна, цветовых решений. Основной цвет – спокойный серый, и для оживления пространства добавили акцентные стены — красные, синие, желтые», — отметила представитель родительского комитета Наталья Савицкая.

Учреждение оснастят новыми средствами обучения и воспитания, благоустроят и школьную территорию.

«В Филипповской школе очень развито юнармейское движение – ребята показывают хорошие результаты на всероссийском уровне. И наша задача не только в контроле качества капитального ремонта, также и в создании современных условий для обучения детей. Новая инфраструктура делает этот процесс интереснее и эффективнее», — отметил депутат заксобрания региона Сергей Кальченко.

1 сентября в Новосибирской области после капремонта открылись 29 школ, еще девять будут открыты до конца года.

«Капитальный ремонт школ проходит по федеральной программе, эти объекты закреплены в народной программе «Единой России». Важно, что за ходом работ вместе с нами следят и родители: видят, что все делается в срок, видят изменения, и понимают, ради чего терпят временные неудобства», — отметила депутат заксобрания региона Юлия Швец.