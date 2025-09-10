82.76% -1.2
сегодня 17:38
проиcшествия

Прокуратура в Новосибирске контролирует расследование дела об истязании

Фото: Сиб.фм

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска взяла на контроль расследование уголовного дела о систематическом истязании женщины и ребенка.

По информации следствия, 37-летний житель города на протяжении нескольких лет, с 2020 по 2025 год, жестоко избивал свою супругу и малолетнего сына. Он применял физическую силу, наносил удары руками и ногами по незначительным поводам, причиняя им физические травмы различной тяжести и моральные страдания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части второй статьи 117 Уголовного кодекса РФ (истязание). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Надзорное ведомство следит за ходом и результатами расследования.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская прокуратура потребовала демонтировать бассейн в Бугринской роще.

Денис Дычаковский
Журналист

