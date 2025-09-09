Новосибирская прокуратура потребовала демонтировать бассейн в Бугринской роще

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска от региональной прокуратуры.

Ведомство требует признать недействительным договор аренды, по которому в парке «Бугринская роща» эксплуатируются бассейн и тюбинговая трасса. Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Основанием для обращения стало ранее вынесенное судебное решение по другому иску о расторжении этого же договора. Тогда суд установил ничтожность данной сделки, но отклонил требование о ее расторжении. В рамках нового процесса прокуратура настаивает не только на освобождении спорной территории, но и на полном демонтаже объектов развлекательного комплекса.

По мнению юристов, участвующих в деле, имеются все признаки фиктивности заключенного соглашения об аренде. Эксперты полагают, что, несмотря на возможность апелляционного обжалования, первоначальная позиция суда в отношении недействительности сделки с высокой вероятностью останется неизменной.

