82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 21:17
пробки
3/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 21:17
пробки
3/10
погода
+13.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 18:58
проиcшествия

Новосибирская прокуратура потребовала демонтировать бассейн в Бугринской роще

Фото: Сиб.фм

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска от региональной прокуратуры.

Ведомство требует признать недействительным договор аренды, по которому в парке «Бугринская роща» эксплуатируются бассейн и тюбинговая трасса. Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Основанием для обращения стало ранее вынесенное судебное решение по другому иску о расторжении этого же договора. Тогда суд установил ничтожность данной сделки, но отклонил требование о ее расторжении. В рамках нового процесса прокуратура настаивает не только на освобождении спорной территории, но и на полном демонтаже объектов развлекательного комплекса.

По мнению юристов, участвующих в деле, имеются все признаки фиктивности заключенного соглашения об аренде. Эксперты полагают, что, несмотря на возможность апелляционного обжалования, первоначальная позиция суда в отношении недействительности сделки с высокой вероятностью останется неизменной.

Ранее Сиб.фм писал о том, что суд обязал устранить нарушения по подготовке к отопительному сезону в Линево до 16 октября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.