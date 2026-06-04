Долгострой «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставили на торги

В Новосибирске в седьмой раз попытаются продать один из самых известных городских долгостроев — торгово-развлекательный комплекс «Подсолнух» на улице Ватутина. Очередной аукцион назначен на 14 июля 2026 года. Организацией торгов занимается департамент земельных и имущественных отношений мэрии.

Продажа объекта стала возможной после того, как Ленинский районный суд постановил изъять недострой у прежних собственников. Стартовая цена лота составляет 822 050 222 рубля. Эта сумма на 15 процентов ниже, чем на предыдущих безуспешных торгах, не состоявшихся из-за полного отсутствия заявок. Желающим побороться за актив придётся внести серьёзный задаток — 200 миллионов рублей. При этом потенциальных инвесторов может отпугнуть юридический статус здания: по данным Росреестра, на объект наложено 540 ограничений на проведение регистрационных действий.

Недостроенный комплекс представляет собой бетонные конструкции с готовностью 74 процента. Он пустует с 2013 года и за это время превратился в точку притяжения руферов и любителей заброшенных мест. Это регулярно приводит к ухудшению санитарного состояния территории и создаёт дополнительные риски.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бизнесмен пойдёт под суд за махинации с предоплатой за тюльпаны на 5 млн рублей.