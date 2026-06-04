В Новосибирске бизнесмен пойдёт под суд за махинации с предоплатой за тюльпаны на 5 млн рублей

В Новосибирске перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве на сумму свыше 5 миллионов рублей. Бизнесмену инкриминируют 10 эпизодов по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с марта 2024 года по март 2025 года бизнесмен принимал от граждан предоплату под предлогом выращивания, приобретения и поставки тюльпанов, а также луковиц растений. При этом исполнять взятые обязательства он изначально не намеревался, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению.

Среди потерпевших оказались как обычные граждане, так и крупные заказчики, вложившие в весенние букеты до 2,8 миллиона рублей. Деньги передавались обвиняемому наличными, а также переводились на банковские счета, оформленные на третьих лиц. Общий ущерб превысил 5,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. За наиболее тяжкое из вменяемых деяний фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор мошеннику, обокравшему граждан в пандемию.