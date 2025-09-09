Суд обязал устранить нарушения по подготовке к отопительному сезону в Линево до 16 октября

Готовность теплосетей к отопительному сезону стала центральной темой встречи главы Искитимского района Юрия Саблина с жителями рабочего поселка Линево.

Вопросы, на которые жители не получили ответов в местной администрации, были адресованы представителям районной власти. Об этом пишет издание "Весь Искитим".

Несмотря на готовность котельной к подаче тепла, существует серьезная проблема с состоянием сетей. Их испытания на максимальную температуру до сих пор не проведены, что не позволяет оценить реальную готовность инфраструктуры к зиме.

Ситуация усугубляется тем, что поселок не получил паспорт готовности к отопительному сезону и в прошлом году. Несмотря на выделение 20 миллионов рублей из областного бюджета еще в июне, средства за летние месяцы освоены не были — необходимые торги не проведены, а подрядчик не выбран.

Ситуацию пояснили сайту «Весь Искитим» в пресс-службе районной администрации.

В августе Ростехнадзор выявил в поселке 11 нарушений, для устранения которых был установлен срок до 1 сентября 2025 года. Это послужило основанием для введения в Линево режима повышенной готовности, позволяющего упростить процедуру закупок. Однако к установленному сроку муниципальное унитарное предприятие «РКЦ», отвечающее за теплоснабжение, не выполнило два ключевых требования: не провело испытания теплосетей и не установило тепловую изоляцию на критическом участке надземной магистрали.

По итогам судебного заседания 8 сентября предприятию предписано устранить нарушения до 16 октября.

Отдельной проблемой остается значительная задолженность МУП «РКЦ» перед поставщиком тепловой энергии, компанией «СибТЭК», которая по данным на июль превысила 180 миллионов рублей. Два года назад аналогичная ситуация была разрешена за счет субсидии из регионального бюджета. Вопрос о погашении текущей задолженности пока остается открытым.