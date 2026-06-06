Средняя зарплата в Новосибирской области перешагнула 91 тысячу

Новосибирскстат обнародовал свежие данные о доходах жителей региона. За первые три месяца 2026 года среднемесячная зарплата в Новосибирской области достигла 91 018 рублей. Цифра внушительная, но специалисты предупреждают: не стоит спешить с выводами.

Экономисты не первый год твердят, что классическая средняя арифметическая — показатель лукавый. Она делится на всех: высокие зарплаты топ-менеджеров и низкие доходы уборщиц складываются и делятся на количество человек. В итоге цифра получается красивой, но далекой от реальности большинства.

Гораздо честнее, по мнению экспертов, медианная зарплата. Это уровень, при котором ровно половина населения зарабатывает больше, а половина — меньше. В Новосибирской области этот показатель составляет около 60 тысяч рублей.

Разница между двумя цифрами — более 30 тысяч рублей. Именно такой разрыв показывает, насколько неравномерно распределены доходы в регионе. Для рядового жителя Новосибирска 60 тысяч — куда более реальная планка, чем далекие 91 тысяча. Эксперты советуют ориентироваться именно на медианный показатель, чтобы не питать иллюзий и трезво оценивать ситуацию на рынке труда.