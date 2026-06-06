Надежда на рефинансирование: ошибка, которая разоряет

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка кардинально трансформировала подходы к приобретению квадратных метров. Эпоха ипотечных кредитов под 19% годовых полностью исключает импульсивные решения, уступая место холодной математике и долгосрочному прогнозированию. Леся Твелина, признанный специалист в сфере недвижимости, указывает на типичную и самую опасную иллюзию современных покупателей: ставку на будущее рефинансирование как панацею. Ключевое правило сегодня — брать на себя обязательства, лишь убедившись, что ежемесячный взнос посилен уже сейчас, а не «когда-нибудь потом».

В интервью изданию «Лента.ру» эксперт призывает агрессивно сокращать тело кредита. Чем выше процентная ставка, тем разрушительнее влияние каждого лишнего заемного рубля на кошелек семьи. Гораздо разумнее остановить выбор на скромной по метражу, но легко продаваемой квартире, чем пытаться охватить лишние десятки метров и оказаться в долговой яме. Выходы есть: подтянуть первый взнос до 30–50% от стоимости, либо, при скромном бюджете, изучить рассрочки от девелоперов. Но здесь нужна бдительность: застройщики нередко маскируют переплату завышением цены за квадрат.

Не стоит списывать со счетов и помощь государства. «Семейная ипотека» все еще работает, однако ее правила могут ужесточиться — в кабинетах власти обсуждается привязка ставки не просто к наличию детей, а к их количеству. Тем, кто целится во вторичное жилье, Твелина советует смело включать режим торга: для продавцов, которым критически нужны быстрые деньги, скидка нередко становится главным аргументом для сделки.

Главный индикатор правильности решения — способность семьи без напряжения выплачивать кредит ближайшие три года. Как подчеркивает эксперт, наивное ожидание возврата «прежних низких» ставок может затянуться на годы. А пока длится пауза, цены на квартиры в привлекательных локациях продолжат ползти вверх.